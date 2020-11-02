Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı - Son Dakika
BBC

Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı

02.11.2020 14:12
Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı, System.String[]

Geçen ay yapılan genel seçimlerden tarihi zaferle çıkan Başbakan Jacinda Ardern, kabinesini açıkladı.

Yeni Zelanda'da geçen ay yapılan genel seçimlerden tarihi zaferle çıkan Başbakan Jacinda Ardern, kabinesini açıkladı. Ülkede Dışişleri Bakanlığı'na ilk kez, ülkenin yerli halkı Maorilerden bir kadın siyasetçi atandı.

Önceki koalisyon hükümetinde Yerel Yönetimler ve Maori Kalkınmasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Nanaia Mahuta'nın çenesinde, "moko kauae" olarak bilinen geleneksel Maori dövmesi yer alıyor.

Grant Robertson da ülkenin eşcinsel ilk Başbakan Yardımcısı oldu.

'Büyük bir liyakata ve yeteneğe sahip bir kabine'

Başbakan Ardern, kabinesindeki çeşitlilik ile gurur duyduğunu söyledi, "Büyük bir liyakata ve yeteneğe sahip bir kabine. Hem de inanılmaz derecede farklı toplum kesimlerinden oluşuyor" dedi.

Ardern, "Bence bunun önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler kabineye verecekleri katkıdan dolayı bu göreve getirildiriler. Aynı zamanda kendilerini seçen Yeni Zelanda'yı da yansıtıyorlar" diye konuştu.

49 yaşından Robertson, Başbakan Ardern'in uzun süredir sağ kolu olarak görev yapıyordu. Robertson, Ardern'in ilk döneminde Ekonomi Bakanı olarak görev yaptı ve seçim kampanyasının baş stratejistiydi.





Sağ kolu olarak eşcinsel bir erkeğin seçilmesinin önemi sorulduğunda Ardern, Robertson'ın kendini nasıl tanımladığından dolayı değil, liderlik yetenekleri ile göreve seçildiğini söyledi.

Ardern, "Yeni Zelanda ile ilgili şaşırtıcı şeylerden biri, bu soruların ikincil hale geldiği bir yer olmamızdır" dedi.





Yeni Zelanda'nın yeni dışişleri bakanı Nanaia Mahuta ise 1996 yılında parlamentoya seçildi, yüzündeki geleneksel Maori dövmesini kızının çağrısı üzerine 2016'da yaptırdı.

Dövme, "iwi"sine veya kabilesine özgü tasarımları barındırmasına rağmen, Mahuta'ya özgü. Erkeklerde 'moko' ismi verilen dövme tüm yüzü kaplıyor.

Mahuta dövmeyi yaptırdığı zaman, dövmenin hem atalarını onurlandırmanın hem de Maorilerin suç ve çetelerle ilişkili olduğuna dair Yeni Zelandalılar arasındaki önyargıları azaltmanın bir yolu olduğunu söyledi.

Ardern, yeni dışişleri bakanı için, "Çok, çok hızlı bir şekilde harika ilişkiler kuran biri ve bu, dış ilişkiler rolündeki kilit işlerden biri" dedi.

17 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 49'unu kazanan Ardern'in liderliğindeki İşçi Partisi, 120 üyeli parlamentoda 64 sandalye kazanarak 1996'dan bu yana ilk kez tek başına iktidara hak kazanmıştı.

20 kişilik hükümette sekiz bakan kadın. Beş bakan Maori, üç bakan ise Pasifika yerli halklarından. Üç bakan ise LGBTİ.

Hükümet Cuma günü yemin ederek göreve başlayacak.

Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı

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Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da ilk kez yerli halktan bir kadın dışişleri bakanlığına atandı - Son Dakika Dünya

BBC

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