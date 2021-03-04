Yeni Zelanda'da internet üzerinden Müslümanları tehdit eden bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da internet üzerinden Müslümanları tehdit eden bir kişi gözaltına alındı

04.03.2021 17:51
Yeni Zelanda'da internet üzerinden Müslümanları tehdit eden bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Yeni Zelanda'da bir kişi, 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının meydana geldiği Christchurch kentindeki camilere giden Müslümanları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da bir kişi, 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının meydana geldiği Christchurch kentindeki camilere giden Müslümanları tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Foxnews'in haberine göre, Polis Müfettişi John Price, yaptığı açıklamada, Christchurch kentindeki camilere giden Müslümanları tehdit eden bir kişinin bugün gözaltına alındığını söyledi.
Price, gözaltına alınan şüphelinin 27 yaşında bir beyaz olduğunu ve Beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların yoğun olarak kullandığı 4chan internet sitesinden, camilere giden Müslümanları tehdit ettiğini belirtti.
Müslümanların, 15 Mart 2019'da gerçekleşen saldırının yıl dönümü anmaları nedeniyle tehditler alabileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Price, bu süreçte camilerdeki güvenlik önlemlerinin de artırılacağını kaydetti.
Price, şüphelinin 5 Mart'ta hakim karşısına çıkacağını belirterek, "Ülkemizde yaşayan herhangi bir topluluğa yönelik tehdit tüm halkımıza yöneliktir ve asla hoş görülmeyecektir. Bütünlüğümüze zarar vermek isteyen nefret mesajı yayınlayan veya başka türlü bir teşebbüste bulunan kişilerden hesap sorulacak." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019'da Brenton Tarrant adlı terörist tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.
Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle ağustos ayında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Christchurch, Yeni Zelanda, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da internet üzerinden Müslümanları tehdit eden bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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