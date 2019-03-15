Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Ki Terör Saldırısı Yurt Genelinde Protesto Edildi

Yeni Zelanda'da Ki Terör Saldırısı Yurt Genelinde Protesto Edildi

28 dakika önce

Yeni Zelanda'da ki terör saldırısı yurt genelinde protesto edildiYURT-TOPLU(İHA)- Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı yurt genelinde protesto edildi.

Yeni Zelanda'da Ki Terör Saldırısı Yurt Genelinde Protesto Edildi, System.String[]
Yeni Zelanda'da ki terör saldırısı yurt genelinde protesto edildi

YURT-TOPLU(İHA)- Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı yurt genelinde protesto edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:53 Kaynak: İHA

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