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Yeni zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangın

1 saat önce

Yeni Zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangınYeni Zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangınYeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yapım aşamasında olan bir kongre merkezinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Yeni Zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangın

Yeni Zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangın

Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde yapım aşamasında olan bir kongre merkezinde bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın sonucu inşaat alanı tahliye edilirken, 1 itfaiye görevlisi yaralandı. O anları, görgü tanıkları kameralarına kaydetti.

Yangın, Fletcher İnşaat Şirketi tarafından finanse edilen SkyCity Kongre Merkezi inşaatında çıktı. 452 milyon dolar değerindeki proje, şu anda Yeni Zelanda'nın en büyük projesi olarak göze çarpıyor. 2021 yılında Asya-Pasifik İşbirliği (APEC) toplantısı için dünya liderlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan kongre merkezi inşaatının 2020 Ağustos ayında bitirilmesi planlanıyordu. Ancak yetkililer, yangın sebebiyle projenin tesliminin gecikeceğini bildirdi.

Yeni zelanda'da kongre merkezi inşaatında yangın

Yeni Zelanda, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:25 Kaynak: DHA
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