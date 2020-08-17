Yeni Zelanda'da korona virüs salgını nedeniyle seçimler ertelendi - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern korona virüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle ülkede yapılması planlanan genel seçimlerin 1 ay ertelendiğini açıkladı.

Yeni Zelanda'da Başbakan Jacinda Ardern, 19 Eylül'de yapılması planlanan genel seçimlerin 17 Ekim 2020 tarihine ertelendiğini duyurdu. Ardern, korona virüs vakaları artmadan önce partilerin seçim kampanyalarını başlattığı ülkede salgın nedeniyle erteleme kararı alındığını ifade etti. Ardern, "Partilerin var olan koşullar altında kampanya planlarını yürütmek için 17 Ekim'e kadar yeterli zamanı var. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz aynı koşullarda kampanyalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Ülkenin özellikle en büyük şehirlerden biri olan Auckland'da korona virüs vakalarının hızla artığı öğrenildi. Ülke genelinde ise mevcut karantina uygulamaları yeni vakalarının doğrulanmasıyla 26 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Alınan kararın ardından Yeni Zelanda Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, oy kullanma merkezlerinde el dezenfektanı, personel için koruyucu giysilerin ve seçmenler için sosyal mesafe önlemlerinin hazır olduğu belirtildi.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar bin 631 kişide korona virüs tespit edilirken 22 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

(İHA)