Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi

11.03.2022 05:31
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarında artış görülen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarında artış görülen Yeni Zelanda'da salgının başladığı günden bu yana ilk kez bir günde 7 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yaşları 50 ila 90 aralığında değişen üçü kadın 7 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bir günde 7 kişinin virüsten ölmesiyle ülkede salgının görülmeye başladığı günden bu yana günlük en fazla can kaybı kayıtlara geçerken, daha önceki günlük en fazla can kaybı 5 Mart 2022'de 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştı.

Bugünkü can kayıplarıyla birlikte ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 86'ya yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle yeni vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Yeni Zelanda'da, 21 bin 12 kişinin daha testinin pozitif çıkmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 328 bin 836'ya çıktı.

Ülke genelinde 209 bin 867 aktif vakanın bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, hastanede tedavi altındaki 856 kişiden 20'sinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 5 milyon 100 bin nüfuslu Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, 18 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 72'si de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

YORUMLAR
500
Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 etkisini sürdürüyor

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 05:38:36. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan bir günde ilk kez 7 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement