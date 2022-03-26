Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor

26.03.2022 06:09
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor

Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda'da son 24 saatte 20 kişinin daha virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Kovid-19'un Omicron varyantıyla mücadelenin sürdüğü Yeni Zelanda'da son 24 saatte 20 kişinin daha virüsten hayatını kaybettiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 212 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören 20 Yeni Zelandalının daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ülkede, bugünkü can kayıplarıyla birlikte virüsün ilk tespit edildiği günden bu yana, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 254'e, virüse yakalananların sayısı da 587 bin 467'ye çıktı.

Halen 118 bin 837 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 27'si yoğun bakımda 841 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, aşıya uygun olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

Yaklaşık 2 yıl kapalı tuttuğu sınırlarını 13 Nisan'da Kovid-19 aşılarını yaptıran Avustralyalıların karantinasız girişine açacak Yeni Zelanda, 1 Mayıs gece yarısından itibaren de vize muafiyeti bulunan İngiltere, Japonya, Almanya, Güney Kore, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin vatandaşlarının girişine izin verecek.

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Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı

Sağlık Bakanlığı, Yeni Zelanda, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan can kayıpları devam ediyor - Son Dakika
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