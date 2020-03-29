Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ilk can kaybı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk can kaybının gerçekleştiği açıklandı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, grip teşhisi konulduktan sonra cuma günü yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 70'li yaşlardaki kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkenin Güney Adası'ndaki Greymouth kasabasındaki yaşlı kadının ölümünün, Yeni Zelanda'da Kovid-19 bağlantılı ilk can kaybı olduğunu açıklayan Başbakan Ardern, "Bu yıkıcı bir haber, Bugünkü ölüm, bir mücadele içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Evde kalın, zinciri kırın ve hayat kurtarın." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, ülkede olağanüstü hal (OHAL) ve dört hafta boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmelerinin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğini belirten Ardern, "Bu (ölüm), tam olarak neden bu virüsün yayılmasını durdurmak için bu kadar güçlü önlemler aldığımızı anlamlı kılıyor." dedi.

Öte yandan 25 Mart'tan itibaren OHAL ve sokağa çıkma uygulamasına geçilen ülkede, son 24 saatte 63 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 524'e yükseldi.