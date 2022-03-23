Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı

23.03.2022 06:51
Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 210'a yükseldi.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Yeni Zelanda'da son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüsten ölenlerin sayısı 210'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20 bin 130 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, Kovid-19 tedavisi gören 11 kişi de yaşamını yitirdi.

Yeni can kayıplarıyla birlikte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210'a, virüse yakalananların sayısı da 538 bin 839'a çıktı.

Halen 119 bin 989 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 31'i yoğun bakımda olmak üzere 960 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, aşıya uygun olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

Ülkedeki kısıtlamalar hafifletilecek

Başbakan Jacinda Ardern, ülkedeki aşılama oranlarının yeterli düzeye ulaştığını belirterek, yürürlükteki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verdiklerini söyledi.

Öğretmenler ve polisler dahil bir dizi sektör için aşı zorunluluğunu 4 Nisan'dan itibaren kaldıracağını aktaran Ardern, kapalı alanlarda toplanma limitinin 25 Mart gece yarısından itibaren 100 kişiden 200 kişiye çıkartılacağını açıkladı.

Sadece yaşlı bakımı ve sağlık gibi sektörlerde çalışanların aşı yaptırmasının halen zorunlu olduğunu hatırlatan Ardern, restoran, kafe ve diğer kamusal alanları ziyaret etmek için aşılı olduğunu göstermenin artık zorunlu olmayacağını belirtti.

Salgının başlamasıyla dış dünyaya sınırlarını kapatarak ülke içinde sıkı tedbirler uygulayan Yeni Zelanda, Kovid-19'a karşı en başarılı mücadele veren ülkeler arasında gösteriliyor.

Yaklaşık 2 yıl kapalı tuttuğu sınırlarını 13 Nisan'da Kovid-19 aşılarını yaptıran Avustralyalıların karantinasız girişine açan Yeni Zelanda, 1 Mayıs gece yarısından itibaren de vize muafiyeti bulunan İngiltere, Japonya, Almanya, Güney Kore, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerin vatandaşlarına açacak.

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Omicron, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 200'ü aştı - Son Dakika


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