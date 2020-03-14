Yeni Zelanda'da Kovid-19 endişesiyle terör kurbanlarını anma töreni iptal edildi - Son Dakika

MELBOURNE (AA) – Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin de yaralandığı terör saldırısının yıldönümünde yarın yapılması planlanan anma töreninin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) endişesiyle iptal edildiği açıklandı.

Christchurch'deki Horncastle Arena'da yarınki ulusal anma töreninin iptal edildiğini açıklayan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19'un toplum içinde henüz yayılma göstermediğini ancak iptal kararının Yeni Zelandalıların sağlığını korumaya yönelik tedbir amaçlı alındığını söyledi.

Törene ülke dışından ve içinden binlerce insanın katılmasının beklendiğini hatırlatan Ardern, "Bu pragmatik bir karardır. İptal ettiğimiz için çok üzgünüz ancak böyle korkunç bir trajediyi hatırlarken topluma daha fazla zar verme riski oluşturmamalıyız. Ülkenin farklı bölgelerinden ve denizaşırı ülkelerden seyahat eden insanlar katılacaktı, bunlardan birinde virüs olsa, o kişiyle temas edenleri takip etmek zor olacaktı, bu yüzden temkinli bir yaklaşımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Geçen sene yapılan terör saldırısı sonrasında Yeni Zelandaların gösterdiği olumlu yaklaşımı bu yıl da sergilemelerini beklediğini vurgulayan Ardern, "15 Mart şimdi her Yeni Zelandalı için bir yıl önceki olayları kendi iç muhasebelerinde düşünmeleri için bir fırsat haline geldi. Herkesi Pazar günü vakit ayırıp bir yıl önce net bir şeklide sergiledikleri anlama ve sevgi değerlerini yeniden hatırlamalarını teşvik ediyorum." sözlerine yer verdi.

Christchurch'teki söz konusu saldırıda 1'i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si Türk 49 kişi de yaralanmıştı.

Saldırının ardından yakalanan aşırı sağcı 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Brenton Tarrant, haziranda terör, cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarıyla yargılanacak.

Auckland kentindeki en üst düzey güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunan teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.