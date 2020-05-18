Yeni Zelanda'da okullar 2 ay sonra yeniden açıldı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da korona virüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen okullarda 2 ay sonra yeniden ders başı yapıldı.



Dünya çapında etkili olan korona virüs salgını nedeniyle Yeni Zelanda'da okullar 2 ay aradan sonra okullar bugün yeniden açıldı. Öğrenciler sınıflarında yerlerini alırken, öğretmenler korona virüsle mücadele için sosyal mesafe ve el yıkama gibi hijyen kurallara uyulmasının önemi anlattı. Salgına karşı önlemlerin devam ettiği ülkede, sınıflarına geçmeden önce öğrencilerin ateşi ölçülüyor.



Eğitim Bakanı Chris Hipkins, "Mesajımız çocukları okula güvenli geri göndermek. Çocukların okula geri dönerken bütün unutmuş olabileceği bilgilerin yeniden edinmesinde yardımcı olmak istiyoruz " dedi.



Yeni Zelanda'da karantina kısıtlamalarının büyük bir bölümü geçtiğimiz hafta Perşembe günü sona ermişti. Ancak sağlık protokollerini uygulamadaki zorluk nedeniyle okulların açılması ileri tarihe alınmıştı.



Bugüne kadar bin 499 korona virüs vakası tespit edilen Yeni Zelanda'da 21 kişi hayatını kaybetti. - WELLINGTON