Yeni Zelanda'da Öldürülenler İçin Mescid-i Aksa'da 40 Bin Kişilik Gıyabi Cenaze Namazı
17 dakika önce
- Yeni Zelanda'da öldürülenler için Mescid-i Aksa'da 40 bin kişilik gıyabi cenaze namazıKUDÜS - Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.
- Yeni Zelanda
'da öldürülenler için Mescid-i Aksa
'da 40 bin kişilik gıyabi cenaze namazı
KUDÜS - Mescid-i Aksa'da 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilen 49 Müslüman için Cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı.
Yeni Zelanda'da Cuma namazı vakti iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmişti. Mescid-i Aksa'da toplanan 40 bin Müslüman, Yeni Zelanda'da katledilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs
Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin
, terör saldırısını kınadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:19 Kaynak: İHA
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