Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı

2 saat önce

ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.

Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı, System.String[]
ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı. 

Balıklıgöl'de Cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:24 Kaynak: DHA

Sivil Toplum Kuruluşu, Şanlıurfa, Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Son Dakika! Erdoğan: Yeni Zelanda'da 3 Türk Yaralandı, Biri ile Telefonda Görüştüm

Demba Ba'dan Cami Saldırısına Sert Tepki Yeni Zelanda'daki Katliamda Saldırganın Dinlediği Müzik Dikkat Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 16:32:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]