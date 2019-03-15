Yeni Zelanda'da Ölenler İçin Şanlıurfa'da Gıyabi Cenaze Namazı Kılındı
1 saat önce
ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı.
ŞANLIURFA'da çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda
'da 2 camiye yapılan silahlı saldırılarda ölen 49 kişi için gıyabı cenaze namazı kıldı. Balıklıgöl
'de Cuma namazının ardından bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için saf tutarak gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından yaşamını yitirenler için dua okundu. Sloganlar atarak terörü kınayan grup, olaysız dağıldı. - Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:14 Kaynak: DHA
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