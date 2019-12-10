Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

6 saat önce

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi, System.String[]

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.


Yeni Zelanda'daki Kuzey Adasının doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ifade edilirken, "Polis Kartal helikopteri, kurtarma helikopteri ve Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri uçakları, patlamadan bu yana ada üzerinde bir dizi hava keşif uçuşu gerçekleştirdi" denildi.


Adada hiçbir yaşam belirtisine rastlanılmadığını ifade eden polis, kayıp olan 8 kişiyi işaret ederek, "Elimizdeki bilgilere dayanarak adada kurtulanların olduğuna inanmıyoruz" dedi.


Yaralılardan bazılarının hastanelerde tedavisine devam edilirken bazılarının vücudunda oluşan şiddetli yanıkların hayati tehlike oluşturduğu belirtildi. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu
Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 20:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da ölü sayısı 6'ya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]