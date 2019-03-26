Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da On Binlerce Kişi Terör Saldırısı Kurbanlarını Andı

Yeni Zelanda'da On Binlerce Kişi Terör Saldırısı Kurbanlarını Andı

31 dakika önce

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısı sonrası hayatını kaydeden 50 Müslüman için düzenlenen ülke genelindeki anma törenlerine 50 bine yakın kişi katıldı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısı sonrası hayatını kaydeden 50 Müslüman için düzenlenen ülke genelindeki anma törenlerine 50 bine yakın kişi katıldı. Auckland, Christchurch ve ülkenin diğer şehirlerinde düzenlenen anma törenlerine 50 bini aşkın kişi katıldı.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:25 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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