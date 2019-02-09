Yeni Zelanda'da Orman Yangınları Söndürülemiyor
1 saat önce
Yeni Zelanda, 1955 yılından buyana ülkenin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor.
Yeni Zelanda
, 1955 yılından buyana ülkenin en büyük orman yangını ile mücadele ediyor. Ülkede yangın nedeniyle 3 bin civarında insan evlerinden tahliye edildi, acil durum ilan edilerek alarma geçildi.
Yeni Zelanda'nın Güney
Adası'ndaki Nelson
kentinde bulunan Güvercin Vadisi bölgesinden başlayarak yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alanı etkisi altına alan yangın söndürülemiyor. Çarşamba
gününden beri devam eden ve acil durum ilan edilen bölgede 150'den fazla itfaiyeci ve 23 helikopter yangına müdahale ediyor.
Güney Adası'ndaki Nelson kentinde başlayan yangının 1955'ten bu yana ülkenin en büyük orman yangını olduğu belirtildi. Öte yandan yangının bir çiftlikte başladığı ve yayıldığı aktarıldı. - WELLINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 10:53 Kaynak: İHA
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