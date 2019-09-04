Son Dakika Haberleri: Yeni zelanda'da otobüs kazası: 5 çinli turist öldü
Son Dakika Güncel Haber

Yeni zelanda'da otobüs kazası: 5 çinli turist öldü

2 saat önce

Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.

Yeni zelanda'da otobüs kazası: 5 çinli turist öldü, System.String[]
Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Takla attıktan sonra duran otobüste bulunan yolculardan 5'i hayatını kaybetti, 16'sı da yaralandı.

Kaza, Yeni Zelanda'nın Bay of Plenty bölgesinde Rotorua şehrinde meydana geldi.

Polis yetkilileri, 27 Çinli turistin bulunduğu tur otobüsünün kontrolden çıkarak yol dışına savrulduğunu ve takla attığını; kazada 5 yolcunun hayatını kaybettiğini; 2'si ağır 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya, yağışlı havanın da kazada etkili olabildiğinin düşünüldüğünü; ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü duyurdu.


Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi
TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 19:01:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni zelanda'da otobüs kazası: 5 çinli turist öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]