Yeni zelanda'da otobüs kazası: 5 çinli turist öldü
2 saat önce
Yeni Zelanda'da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu.
Yeni Zelanda Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:30 Kaynak: DHA
'da Çinli turistleri taşıyan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Takla attıktan sonra duran otobüste bulunan yolculardan 5'i hayatını kaybetti, 16'sı da yaralandı.
Kaza, Yeni Zelanda'nın Bay of Plenty bölgesinde Rotorua şehrinde meydana geldi.
Polis yetkilileri, 27 Çinli turistin bulunduğu tur otobüsünün kontrolden çıkarak yol dışına savrulduğunu ve takla attığını; kazada 5 yolcunun hayatını kaybettiğini; 2'si ağır 16 kişinin de yaralandığını duyurdu.
Yerel medya, yağışlı havanın da kazada etkili olabildiğinin düşünüldüğünü; ölenlerin kimlik tespitinin sürdüğünü duyurdu.
Hava almak için otomobilden inen anne ve kızlarına araba çarptı: Anne can verdi TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı Koyunları kazada telef olan kadın, sözleriyle herkesi duygulandırdı Podyumda elbisesi düşen manken Lina Daniela Daza, göğüslerini kapatarak yürümeye devam etti