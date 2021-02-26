Yeni Zelanda'da oynan kriket maçında bir taraftar çırılçıplak şekilde sahaya atladı

Avustralya ve Yeni Zelanda arasında oynanan kriket maçında bir erkek taraftar çırılçıplak sahaya atlayıp koşmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin peşinden koşup yakalayamadığı adam, daha sonra taraftarların içine dalıp kaçtı.

TARAFTARLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği olayda, herkes telefonlarına sarılıp sahaya atlayan erkeğin fotoğrafını çekti. Yeni Zelanda'nın galibiyeti ile sonuçlanan maç sonrası bir taraftar, "Bugün çok heyecanlı bir gündü. Sahaya atlayan adam güvenlik görevlilerinden kaçarken taraftarların olduğu bölümüne geldi. Kaçmak için omuzlarımın üzerine çıktı. Çok heyecanlı ve sevdiğim bir gün oldu" açıklamasını yaptı.