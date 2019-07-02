Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı
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Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı

40 dakika önce

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır.

Yeni Zelanda'da plastik poşet yasağı başladı, System.String[]
Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, tek kullanımlık poşetlere getirilen yasağa ilişkin, "Yasak; nehirlerde, akarsularda, yağmur suyu sistemlerinde ve okyanusta daha az plastik olmasını sağlamalıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:23 
Yeni Zelanda, Ekonomi
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