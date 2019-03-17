Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Polisler Caddeleri İnceliyor

Yeni Zelanda'da Polisler Caddeleri İnceliyor

30 dakika önce

- Polislerin caddeleri incelemesinden görüntüler Anma noktasına çiçek bırakanlardan görüntüler Auckland Cami imamı Abubakar Patel ile röportaj Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişini hayatını kaybettiği iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.

- Polislerin caddeleri incelemesinden görüntüler
Anma noktasına çiçek bırakanlardan görüntüler
Auckland Cami imamı Abubakar Patel ile röportaj Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişini hayatını kaybettiği iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:04 Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'daki Cami Katliamını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Tutuklandı Fotoğrafı Yeni Zelanda Saldırısının Simgesi Olan Muhsin el-Harbi Hayatını Kaybetti İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Mevlit Okutacak Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 50'ye Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 02:34:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Polisler Caddeleri İnceliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]