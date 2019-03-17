Yeni Zelanda'da Polisler Caddeleri İnceliyor
30 dakika önce
- Polislerin caddeleri incelemesinden görüntüler Anma noktasına çiçek bırakanlardan görüntüler Auckland Cami imamı Abubakar Patel ile röportaj Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişini hayatını kaybettiği iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.
- Polislerin caddeleri incelemesinden görüntüler
Anma noktasına çiçek bırakanlardan görüntüler
Auckland Cami imamı Abubakar Patel ile röportaj Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde terör saldırısında 50 kişini hayatını kaybettiği iki camiye giden sokaklarda polisin incelemesi devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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