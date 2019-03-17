Yeni Zelanda'da Sıkılan Kurşunlar Hepimize İsabet Etmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi, hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllar geriye giden husumetler hala idrak edemeyecek misiniz? Hiç kimse 'beka sorunu yok' demesin. Yeni Zelanda'daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir." dedi.



Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir Ortak Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye'ye, Türk milletine İzmir'e, milli beka ve milli birliğe hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, seçimlerin kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbinden niyaz etti.



Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını belirterek, "Ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi." diye konuştu.



Bu hesaplaşmanın bir tarafında Türk-İslam Medeniyeti ve Türk milletinin yer aldığını, diğer tarafında zalimler, emperyalistler ve Türk milletinin içine kadar sızmış olan yerli iş birlikçilerin olduğunu ifade eden Bahçeli, "Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden, şühedamızdan duamızı aldık. Elbette Milli Mücadelenin duruşuyla Cumhuriyet'in duruşuyla, Cumhur İttifakı'na ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik." diye konuştu.



Bahçeli, niyetlerinin halis olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Gündoğdu Meydanı'nda muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, altın güneş orada sırmalar saçacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli. Daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci'dir."



Yeni Zelanda'da cuma günü camilere düzenlenen saldırda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kanlı olayda pek çok kişinin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Haçlı seferleri sırasında kullanılan 'tanrı bunu istedi' sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi daha fazlası vardır." dedi.



Bahçeli, saldırıyı düzenleyen Haçlı kalıntısının Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazdığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllar geriye giden husumetler hala idrak edemeyecek misiniz? Hiç kimse 'beka sorunu yok' demesin. Yeni Zelanda'daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir."



(Sürecek)

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