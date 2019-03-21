Yeni Zelanda'da silah yasaklandı
31 dakika önce
Yeni Zelanda, Christchurch saldırısından sonra hızla silahları yasakladı.
Yeni Zelanda
, Christchurch saldırısından sonra hızla silahları yasakladı. ABD
'de de benzer tartışmalar özellikle okul baskınları sonrası sıkça yapılmış, ancak herhangi bir adım atılmamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41
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