Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da silah yasaklandı

Yeni Zelanda'da silah yasaklandı

31 dakika önce

Yeni Zelanda, Christchurch saldırısından sonra hızla silahları yasakladı.

Yeni Zelanda'da silah yasaklandı, System.String[]
Yeni Zelanda, Christchurch saldırısından sonra hızla silahları yasakladı. ABD'de de benzer tartışmalar özellikle okul baskınları sonrası sıkça yapılmış, ancak herhangi bir adım atılmamıştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 07:41 

Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda, Ekonomi
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