Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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Yeni Zelanda'da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
'da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yeni Zelanda'nın kuzey adasındaki Kawhia yakınlarında silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis
, yerel saatle 04.00 sularında gelen silahlı saldırı ihbarı sonucunda olay yerine gittiklerini, o esnada 4 yaralının bulunduğunu açıkladı. 1 kişi hayatını kaybederken 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Silahlı saldırgana dair ise bilgi paylaşılmadı. - WELLINGTON
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