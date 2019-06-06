Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

23 dakika önce

Yeni Zelanda'da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Yeni Zelanda'da silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda'nın kuzey adasındaki Kawhia yakınlarında silahlı bir kişi tarafından açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis, yerel saatle 04.00 sularında gelen silahlı saldırı ihbarı sonucunda olay yerine gittiklerini, o esnada 4 yaralının bulunduğunu açıkladı. 1 kişi hayatını kaybederken 3 yaralının hastaneye kaldırıldığı, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Silahlı saldırgana dair ise bilgi paylaşılmadı. - WELLINGTON
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:41 Kaynak: İHA
Yeni Zelanda, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar oldu: Eşimle beraber hizmet edeceğiz Antalya'da görülmemiş eziyet: Caretta carettaya taşla vurup, üzerine bindiler Fırat Kalkanı Harekat Bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi! 2 asker yaralandı İstanbul'da Kadıköy Eminönü vapurunda silah sesleri ortalığı karıştırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]