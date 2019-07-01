Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi
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Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi

1 saat önce

Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı tamamen yürürlüğe girdi. 2018 yılının Ağustos ayında duyurulan yasak kapsamında müşterilerine plastik poşet veren marketler ve mağazalar 67 bin dolara varan cezalar ödeyecek.

Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi, System.String[]
Yeni Zelanda'da tek kullanımlık plastik poşet yasağı yürürlüğe girdi. 2018 yılının Ağustos ayında duyurulan yasak kapsamında müşterilerine plastik poşet veren marketler ve mağazalar 67 bin dolara varan cezalar ödeyecek.

Yeni Zelanda Çevre Bakanı Eugenie Sage, bu yasakla birlikte geri dönüşümün teşvik edilmesinin planlandığını belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:53 
Yeni Zelanda, Dünya
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