Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan cesetlerle ilgili şüpheli Güney Kore'de tutuklandı - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan cesetlerle ilgili şüpheli Güney Kore'de tutuklandı

15.09.2022 09:44
Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan cesetlerle ilgili şüpheli Güney Kore'de tutuklandı

Yeni Zelanda'da terk edilmiş bavullarda iki çocuk cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli bir kadın, Güney Kore'nin Ulsan kentinde gözaltına alındı.

Yeni Zelanda'da terk edilmiş bavullarda iki çocuk cesedinin bulunmasına ilişkin şüpheli bir kadın, Güney Kore'nin Ulsan kentinde gözaltına alındı.

Güney Kore polisi, ağustosta yaşanan olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore'de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine, 42 yaşındaki şüpheli kadını yakaladı.

Polis, kadının Güney Kore'de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda'ya taşındığını bildirdi. Göçmenlik kayıtlarına göre kadın, 2018'de Güney Kore'ye geri döndü.

Polis, Yeni Zelanda'daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin iki kurbanın annesi olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi, şüphelinin iadesinin Seul Yüksek Mahkemesinde yapılacak incelemeye tabi olacağını belirterek incelemenin iki ay içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda polisi ise iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca kadının iade edilmesi için başvurduklarını ve şüphelinin iade edilene kadar hapiste kalması gerektiğini muhataplarına bildirdiklerini açıkladı.

Ağustosta 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı.

Bavulların içerisindeki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Güney Kore, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan cesetlerle ilgili şüpheli Güney Kore'de tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da bavullarda bulunan cesetlerle ilgili şüpheli Güney Kore'de tutuklandı - Son Dakika
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