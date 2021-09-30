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Yeni Zelanda'da terör saldırısı planlamayı suç sayan tasarı meclisten geçti - Son Dakika

Yeni Zelanda'da terör saldırısı planlamayı suç sayan tasarı meclisten geçti

30.09.2021 12:48
Yeni Zelanda'da terör saldırısı planlamayı suç sayan tasarı meclisten geçti, System.String[]

Yeni Zelanda'da önceki yasalara göre suç sayılmayan "terör saldırısı planlamak veya hazırlığını yapmak" eylemi, parlamentoda kabul edilen yeni Terörle Mücadele Mevzuatı Tasarısı ile suç kapsamına alındı.

Yeni Zelanda'da önceki yasalara göre suç sayılmayan "terör saldırısı planlamak veya hazırlığını yapmak" eylemi, parlamentoda kabul edilen yeni Terörle Mücadele Mevzuatı Tasarısı ile suç kapsamına alındı.

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Kris Faafoi, yaptığı yazılı açıklamada, Yeni Zelandalıları terörist faaliyetlerden korumak için güvenlik birimlerine daha fazla yetki veren Terörle Mücadele Mevzuatı Tasarısı'nın parlamentodan geçmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Yeni terörle mücadele yasasındaki en büyük değişikliğin, "terör eylemi planlamak veya hazırlığında bulunmanın suç olarak kabul edilmesi" olduğunu vurgulayan Bakan Faafoi, "Tasarı, terörizmin sürekli gelişen doğasıyla mücadele etmek için yasalarımızı güçlendiriyor ve Yeni Zelandalıları daha iyi korumak için terörle mücadele mevzuatımızda uzun süredir yer alan boşlukları kapatıyor." ifadesini kullandı.

Terörle Mücadele Mevzuatı Tasarısı, Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki İşçi Partisi ve ana muhalefetteki Ulusal Partinin desteğinde 98 evet oyuyla meclisten geçerken 22 milletvekilinin ise ret oyu kullandığı açıklandı.

Nisan 2021'de meclise sunulan, ardından 5 Mayıs'ta Adalet Komisyonuna gönderilen tasarısının görüşülmesi, Auckland kentinde bir teröristin bir alışveriş merkezinde 6 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmesinin ardından hızlandırılmıştı.

New Lynn, alışveriş merkezinden aldığı bıçakla 3 Eylül'deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin, her an saldırı yapabileceği endişesiyle polis tarafından 53 gün takip edildiği ancak yürürlükteki yasaların terör saldırısı planlamayı veya hazırlığını yapmayı suç saymamasından dolayı emniyet güçlerinin bir şey yapamadığı kaydedilmişti.

Terörle Mücadele, Adalet Bakanı, Yeni Zelanda, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da terör saldırısı planlamayı suç sayan tasarı meclisten geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da terör saldırısı planlamayı suç sayan tasarı meclisten geçti - Son Dakika
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