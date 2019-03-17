Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Teröriste Karşı Koyan Aziz Yaşadıklarını Anlattı

Yeni Zelanda'da Teröriste Karşı Koyan Aziz Yaşadıklarını Anlattı

1 saat önce

Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim.

Yeni Zelanda'da Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında teröriste silahsız karşı koyan ve onu camiden uzaklaştırarak onlarca kişinin hayatını kurtaran Afgan göçmen Abdül Aziz, "Sadece çocuklarımın hayatı için değil oradaki herkesin hayatı için endişe ettim. Gözlerimi her kapattığımda camide ölen insanları görüyorum. Bu çok zor bir şey." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:55 Kaynak: Youtube

Yeni Zelanda, Genel
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