Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı
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Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı

37 dakika önce

Yeni Zelanda'da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yeni Zelanda'da turist otobüsü devrildi: 6 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Yeni Zelanda'da turistleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.


Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'ndaki Rotorua kenti yakınlarında 27 turistin bulunduğu bir tur otobüsü devrildi. Çoğunluğu Çinli turistlerin bulunduğu otobüsteki 6 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu hastanede tedavi gördükleri öğrenildi.


Polisin Dışişleri Bakanlığı ve Çin Konsolosluğu aracılığıyla Çinli turistlerin aileleriyle irtibata geçtiği kaydedildi. - WELLINGTON

Çin Halk Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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