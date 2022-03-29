Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.03.2022 07:18
Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle can kayıplarının devam ettiği Yeni Zelanda'da 34, Avustralya'da 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisiyle can kayıplarının devam ettiği Yeni Zelanda'da 34, Avustralya'da 30 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 34 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, ülkede bugüne kadar virüsten ölenlerin sayısı 303'e yükseldi.

Ülke genelinde 17 bin 192 Yeni Zelandalının testinin pozitif çıktığını bildiren Sağlık Bakanlığı, salgının başladığı günden bu yana toplam 627 bin 898 kişinin de Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Halen 109 bin 227 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 21'i yoğun bakımda olmak üzere 861 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da, aşıya müsait olanların yüzde 94'ü Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü de üçüncü dozunu yaptırmış durumda.

Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 5 bin 927'ye çıktı

Avustralya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 30 Avustralyalının daha Kovid-19'dan ölmesiyle, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 927'ye yükseldi.

Son 24 saatte 55 binden fazla kişinin testi pozitif çıkarken, virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana 4 milyon 193 bin 4329 Avustralyalı virüse yakalandı.

Ülkedeki 468 binden fazla aktif vakadan, 144'ü yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 445 kişi hastanede bulunuyor.

Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,20, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 58,37.

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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