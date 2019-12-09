Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı
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Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.

Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, 1 kişinin de  öldüğü bildirildi.

Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceğe açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
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