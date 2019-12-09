Son Dakika › Dünya › Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı - Son Dakika Dünya
Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti: 1 ölü ve 20'den fazla yaralı
6 saat önce
Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:41 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü bildirildi.
Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceğe açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.
Putin'in yanından ayırmadığı nükleer çantası ilk kez görüntülendi! İçinde savaş başlatma düğmesi var Sarı Yeleklileri işaret eden Erdoğan, Macron'a tepki gösterdi: Hadi çöz, niye durduramıyorsun? ABD'de uçakta yolcuyu akrep soktu Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi