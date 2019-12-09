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Yeni zelanda'da volkan faaliyete geçti 1 ölü ve 20'den fazla yaralı
7 saat önce
Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti 1 ölü ve 20'den fazla yaralıYeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:30 Kaynak: DHA
Yeni Zelanda'da volkan faaliyete geçti 1 ölü ve 20'den fazla yaralı
Yeni Zelanda, (DHA)- Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'daki Whakaari Volkanı faaliyete geçerek lav püskürtmeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda turistin yaralandığı, 1 kişinin de öldüğü bildirildi.
Yeni Zelanda polisi, gece yarısı Whakaari Volkanı'ndan kül bulutlarının yükseldiği ve o sırada volkanın civarında yaklaşık 50 kişinin olduğunu belirtti. 23 kişinin adadan helikopterlerle kurtarıldığı ve ölü sayısının artabileceğe açıklandı. Beyaz Ada'nın çevresinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerinde kalmaları konusunda uyarı yapıldı.
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