Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı'ndaki patlama
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Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı'ndaki patlama

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu Ada'da mahsur kalan 8 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi.

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı'ndaki patlama, System.String[]

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu Ada'da mahsur kalan 8 kişiye hala ulaşılamadığı bildirildi.

Yeni Zelanda polisince kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, patlamanın ardından 5 kişinin hayatını kaybettiği, yaralı 34 kişinin ise ise Ada'ya en yakın kıyı şehri Whakatane'deki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada hastanelerde tedavi gören 3 kişinin taburcu edildiği, halen Ada'da olduğu tahmin edilen 8 kişiden ise haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin, püsküren lavların Ada'nın her yerine yayılması sonucu kayıp kişilere ulaşamadığı ifade edildi.

Dün yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada Ada'da, Royal Carribean şirketinin "Ovation of the Seas" yolcu gemisindeki 37 kişilik turist kafilesinin yanı sıra 10 kişinin daha bulunduğu kaydedilmişti.

Yeni Zelanda Kızılhaçı'nın kayıp yakınlarının başvurması için açtığı web sayfasında Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşları adına kayıp başvuruları yapılmıştı.

Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından olan Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de faaliyete geçmişti.

Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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