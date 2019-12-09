Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü

6 saat önce

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu bir kişi öldü.

Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü, System.String[]

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu bir kişi öldü.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından da canlı yayımladığı basın toplantısında, patlama sırasında adada yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada 23 kişinin yaralanarak Yeni Zelanda'ya nakledildiğini ifade eden Ardern, bu kişilerden birinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Ardern, adada bulunduğu belirlenen 27 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bu arada, Yeni Zelanda Polisi, adada henüz ulaşılmayan kişilerin olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

St. John Ambulans Operasyon Direktörü Norma Lane, vücutlarında yanıklar olan 7 kişinin durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Patlama nükleer bombaya benziyordu

Beyaz Ada'daki yanardağın faaliyete geçtiği sırada bölgede balık avlayan Dan Harvey, adayı kaplayan dumanların daha önce gördüğü nükleer bomba patlamalarını andırdığını anlattı.

Dumanların birkaç dakika içinde Beyaz Ada'yı kapladığını dile getiren Harvey, "Hemen eşimi aradım. 'Beyaz Ada'daki patlamayı duyarsan biz iyiyiz' dedim. Bizim için sorun değildi, uzaktaydık ama yakınlardaki insanlar için korkunçtu." ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası kıyılarındaki Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 16:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 1 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]