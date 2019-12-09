Yeni Zelanda'da Whaakari Yanardağı patladı: 5 ölü

Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda polisince kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada, polis helikopterleri ve askeri keşif uçaklarının Ada üzerinde yaptığı uçuşlarda olaydan sağ kurtulana rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, " Polis, Ada'dan canlı kurtarılabilecek kişilerin ilk tahliye sırasında kurtarıldığına inanmaktadır. Şu ana kadar elimizde olan bilgilerle Ada'da kurtarılabilecek kimse kalmadığını düşünüyoruz." ifadesi yer aldı.

Patlama sırasında, Ada'yı ziyaret eden yaklaşık 50 kişilik turist kafilesinden, hayatını kaybeden 5'inin cesedi ve yaralı kurtarılan 23'ü tahliye edilmişti. Ada'da 20 kadar kayıp olduğu düşünülüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Plenty Körfezi açıklarında Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nda yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında meydana gelen patlamada kaybolanların, adayı ziyaret eden Royal Carribean şirketinin "Ovation of the Seas" yolcu gemisindeki turistlerden bazıları olduğu sanılıyor.

Yeni Zelanda Kızılhaçı'nın kayıp yakınlarının başvurması için açtığı web sayfasında Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Hindistan ve bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşları adına yapılmış kayıp başvuruları bulunuyor.

Yeni Zelanda'nın en aktif volkanlarından biri olan Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de faaliyete geçmişti.