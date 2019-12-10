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Yeni Zelanda'da Whakaari Volkanı'nda kayıp 8 kişinin hayatından ümit kesildi

6 saat önce

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda kayıp olan ve ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildi.

Yeni Zelanda'da Whakaari Volkanı'nda kayıp 8 kişinin hayatından ümit kesildi, System.String[]

Yeni Zelanda'nın Beyaz Ada'sında faaliyete geçen Whakaari Volkanı'nda kayıp olan ve ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildi.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamada, adada mahsur kaldığına inanılan ve kayıp olan 8 kişinin hayatından ümit kestiklerini bildirdi. Volkanın faaliyete geçtiği sırada adada 47 kişi bulunduğunu ifade eden polis, hastaneye kaldırılan 27 kişiden bazılarının yaralarının ciddi olması sebebiyle hayati tehlike taşıdığını belirtti. Volkan faaliyete geçtiği sırada ulaşılamayan 8 kişinin hayatından ümit kesildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı. Polis, volkan çevresindeki havada bulunan gaz ve kül koşullarını insansız hava aracı ile kontrol edildiği bilgisi verildi. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden parlamentoda yaptığı konuşmada "Bu trajedinin büyüklüğü yıkıcı. Kalbimiz kaybolan, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin ailesiyle birlikte" dedi.

Whakaari Volkanı faaliyete geçtiğinde adada bulunan 47 kişiden 24'ü Avustralyalı, 2'si Çin, 4'ü  Alman, 1 Malezya, 5 Yeni Zelanda, 2 İngiltere ve 9 kişi Amerikan vatandaşı olduğu bildirildi. Volkanın ilk 24 saatte tekrar patlama olasılığının yüzde 50 olduğu açıklandı.

Yeni zelanda polisinin ayrıca adaya tur düzenleyen turizm firmalarının ihmali olup olmadığı üzerine bir soruşturma açacağı duyuruldu.


Yeni Zelanda, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:13 Kaynak: DHA
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