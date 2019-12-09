Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı

6 saat önce

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı, System.String[]

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Radyo Yeni Zelanda'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde yaralananların, bölgeyi ziyaret eden turistlerden olabileceği belirtildi.

İlk belirlemelere göre 20 kişinin yaralandığı yanardağ patlaması sırasında adada 100 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Adaya kurtarma helikopterlerinin sevk edildiğini belirten yetkililer, bölgede yaşayanlara camlarını kapatarak evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Whakaari Yanardağı, son olarak 2001'de aktif hale gelmişti.

Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Son dakika: "Asker karısı gibi ağlıyor" ifadeleriyle tepki çeken MHP Aydın İl Başkanı görevden alındı Hayatında ilk kez tüfek kullanan kadının tüfeğin tepmesiyle yere düşmesi izleyenleri güldürüyor Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 13:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da Whakaari Yanardağı patladı: 20 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]