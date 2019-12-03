Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı
Son Dakika Güncel Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı

6 saat önce

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı, System.String[]

Yeni Zelanda Adalet Bakanı Andrew Little, hükümetin, Yeni Zelanda'daki seçimleri dış müdahalelerden korumak amacıyla siyasi partilere ve adaylara denizaşırı ülkelerden yapılan bağışların 50 doları aşamayacağına ilişkin kararını açıkladı.

Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, seçimlere dış müdahale riskinin büyüyen uluslararası bir olgu olduğunu vurgulayan Little, "Yeni Zelandalılardan başka kimsenin siyasi partilerimize bağış yapmasına veya seçimlerimizi etkilemeye çalışmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

Yeni mevzuatın bugün parlamentoya sunulacağını ve "acil olarak" Meclisten geçeceğini vurgulayan Bakan Little, yapılacak bağışları denetleyecek parti sekreterlerine de Yeni Zelanda'da ikamet etme şartı getirildiğini belirtti.

Yeni Zelanda yasaları uyarınca, bakanların "acil olarak" geçmesini istedikleri mevzuatlar, parlamentoda tartışılmadan kabul ediliyor.

Seçimlerde dış etkinin olmasına karşı tedbir aldıklarını aktaran Andrew Little, "Seçimlerimizin bütünlüğünü korumamız gerekiyor. Bu değişiklikler, seçim sonuçlarımızı etkileyen yabancı para riskini azaltacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ana muhalefetteki Liberal Partinin destekleyeceğini açıkladığı mevzuat kapsamında, siyasi partilere ve adaylara yapılan dış ülke kaynaklı bağışlar 50 doları geçemeyecek.

Yeni mevzuatla yabancı bağışları sınırlandıran Yeni Zelanda, 1000 dolardan fazla yabancı bağış kabul etmeyen Avustralya, 500 sterlin sınırı bulunan İngiltere ve 20 dolar limit uygulayan Kanada'ya katılmış oldu.

Yeni Zelanda istihbarat birimleri nisan ayında yaptıkları açıklamalarda, hükümete, ülke demokrasisini etkilemeye yönelik aktif çabalar olduğu yönünde uyarıda bulunmuştu.

Yeni Zelanda, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 07:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı
Trump, Demokratlara yüklendi: Bunu yapmaları ülkemiz için büyük utanç Son Dakika: Erdoğan'dan "Adil Öksüz" açıklaması: Operasyonla karga tulumba alınıp gelinir mi, görürüz Ev alana ve evlenene destek başlıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 14:24:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da yabancıların siyasi partilere 50 dolardan fazla bağış yapmaları yasaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]