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Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 20 yaralı, çok sayıda kişi kayıp

6 saat önce

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 20 yaralı

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 20 yaralı, çok sayıda kişi kayıp, System.String[]

Yeni Zelanda'da, Beyaz Ada'daki Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda ilk belirlemelere göre biri ağır 20 kişinin yaralandığı açıklandı.


Yerel saatle 14.30 (TSİ 04.30) sularında kül bulutu yükselmeye başlayan yanardağın çevresinde bulunan çok sayıda kişi yaralandı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaralananlar arasında turistlerin de olduğunu açıkladı.

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Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:59 
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