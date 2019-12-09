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Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 5 ölü, onlarca yaralı
6 saat önce
Yeni Zelanda'da Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandıView on euronews.
Yeni Zelanda'da Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:21
Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi ABD'li yöneticilerin Afganistan savaşı ile gerçekleri nasıl çarpıttıkları ortaya çıktı İngiltere'de hasta çocuğun 4 saat hastanede yerde yatması, Başbakan'a özür diletti Trump'ın tehdidine Kuzey Kore'den yanıt: Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok