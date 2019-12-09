Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 5 ölü, onlarca yaralı
Son Dakika Dünya Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 5 ölü, onlarca yaralı - Son Dakika Dünya

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 5 ölü, onlarca yaralı

6 saat önce

Yeni Zelanda'da Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandıView on euronews.

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Yeni Zelanda'da Beyaz Ada'da bulunan Whakaari Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucu en az 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandıView on euronews

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az 5 ölü, onlarca yaralı

Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:21 
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Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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