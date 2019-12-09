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Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü

6 saat önce

Yeni Zelanda'ya bağlı bir adada turistlerin ziyareti sırasında yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması: En az beş kişi öldü, System.String[]

Yeni Zelanda'ya bağlı bir adada turistlerin ziyareti sırasında yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. 23 kişi kurtarılırken, adada kalan 10 kişiden de ümit kesildiği belirtiliyor.Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Beyaz Ada'daki yanardağın patlaması sonucu en az beş kişi yaşamını yitirdi. Emniyet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, turistlerin adaya yaptığı gezi sırasında yanardağın patlaması sonucu 18 kişi de yaralandı.


Akşam saatlerine kadar 23 kişinin adadan kurtarıldığı ancak yanardağda yeni patlamalar olabileceği endişesiyle arama ve kurtarma çalışmalarının güçlükle yürütülebildiği belirtildi. Adada kaldığı tahmin edilen 10 kişinin akıbeti bilinmiyor. Emniyet yetkilileri, adada kalanların "yaşam belirtisinin" bulunmadığını kaydetti.


Whakaari adıyla da bilinen yanardağ, yerel saatle 14.10 sırasında taş ve kül püskürtmeye başladı. Emniyet yetkilileri, yanardağın patladığı sırasında yakınlarında toplam 50 kişinin bulunduğunu tahmin ediyor. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlama sırasında Yeni Zelanda'dan ve ülke dışından gelen turistlerin adada bulunduğunu söyledi.


Yeni Zelanda'nın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Beyaz Ada'yı her yıl yaklaşık 10 bin turist ziyaret ediyor. Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağları arasında bulunan Whakaari son olarak 2016'da patlamıştı.


AFP/JD,AÜ


(c)


Yeni Zelanda, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:53 
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