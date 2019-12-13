Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında kaybolan 2 kişiyi dalgıçlar arıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında kaybolan 2 kişiyi dalgıçlar arıyor - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında kaybolan 2 kişiyi dalgıçlar arıyor

6 saat önce

Yeni Zelanda'da Pazartesi günü meydana gelen yanardağ patlamasının ardından bulunamayan son 2 kişiyi kurtarmak için dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni Zelanda'da yanardağ patlamasında kaybolan 2 kişiyi dalgıçlar arıyor, System.String[]

Yeni Zelanda'da Pazartesi günü meydana gelen yanardağ patlamasının ardından bulunamayan son 2 kişiyi kurtarmak için dalgıçların da katıldığı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Pazartesi günü Yeni Zelanda'da yanardağ patlaması meydana gelmiş ve patlama sırasında 47 turistin bölgede olduğu belirlenmişti. Kurtarılan turistlerden 20'si yoğun bakımda tedavi altına alınırken, 8 kişinin hayatını kaybettiği kesinleşmişti. Diğer 8 kişi için tüm risklere karşın arama kurtarma çalışmalarına devam eden polis, 6 kişinin cansız bedenlerinin yerini belirlemiş ancak diğer 2 kişi hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştı. Başka bir patlama riskinin yüksek olması nedeniyle arama kurtarma ekibinin güvenliği için çalışmalar bir süre ertelenmişti. Bugün açıklama yapan polis arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlanacağını ve Cumartesi gününe kadar sürdürüleceğini bildirdi.


Olası riskler


Yeni Zelanda Jeolojik Tehlikeler Bilgilendirme Platformu GeoNet, Perşembe günü yaptığı açıklamada 24 saat içerisinde yüzde 50-60 oranında başka bir patlama tehlikesi olduğunu ifade etti.


Çalışmalarda son durum


Patlama tehlikesi devam etmesine rağmen polis son 2 kişiyi kurtarmak için bugün çalışmalara son hızla devam ediyor. Dün yapılan gözlem uçuşlarıyla yerleri belirlenen 6 kişinin cansız bedeni helikopterlerle alındı. Savunma Bakanlığından gelen 8 uzman botlarla keşifte bulundu. Polis Komiseri Mike Bush kurtarma operasyonu ile ilgili açıklamasında, 2 kişi için hala kesin bir bilgiye ulaşamadıklarını ancak bir bedenin suda olduğunu ve dalgıçların kurtarmak için çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti.


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Şu dönem içerisinde sevdiklerinin bulunmasını bekleyen aileler için saygılı olmalıyız" açıklamasında bulundu. Ayrıca Ardern, gazetecilerin, aktif olan bir volkana turistlerin neden götürüldüğü sorusuna, "Cevaplanması gereken ve mutlaka cevaplanacak bir soru" yanıtını verdi. - WELLINGTON

Yeni Zelanda, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:58 Kaynak: İHA
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