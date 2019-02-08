Yeni Zelanda'da Yangın Nedeniyle 700 Kişiye Tahliye
30 dakika önce
Yeni Zelanda'nın Wakefield bölgesinde salı günü başlayan ve yaklaşık 2 bin hektarlık alanı etkisi altına alan orman yangını nedeniyle 700 kişi tahliye edildi.
Yeni Zelanda
'nın Wakefield bölgesinde salı günü başlayan ve yaklaşık 2 bin hektarlık alanı etkisi altına alan orman yangını nedeniyle 700 kişi tahliye edildi.
Sivil savunma yetkilileri, Güney
Adası'na bağlı Wakefield kasabasının bazı kesimlerinde salı gününden bu yana devam eden yangın nedeniyle yaklaşık 700 kişinin tahliye edildiğini, 3 bin kişinin ise tahliye emri beklediğini belirtti.
Yetkililer, kalacak yeri olmayanların, yardım merkezi olarak kullanıma açılan stadyuma sığınabileceğini belirtti.
Yangına, tarım ekipmanlarından çıkan kıvılcımların neden olduğu sanılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:36 Kaynak: AA
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