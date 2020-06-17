Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi

Yeni Zelanda'da 25 günün ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirlerinin denetlenmesi için bir asker göreve getirildi.

Yeni Zelanda'da yeni Kovid-19 vakaları nedeniyle denetim görevine bir asker getirildi, System.String[]

Yeni Zelanda'da 25 günün ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi nedeniyle karantina tedbirlerinin denetlenmesi için bir asker göreve getirildi.

Başbakan Jacinda Ardern, ülkede vaka sayısı sıfıra düşmüşken, yurt dışından gelen iki kişinin, testleri pozitif çıkmasına rağmen 14 günlük zorunlu karantinayı terk etmelerine izin verilmesini "kabul edilmez bir hata" olarak niteledi.

Virüs taşıyan iki kadın yolcunun temas ettiği 320 kişi takibe alınırken, Ardern, karantina tedbirlerinin yürütülmesi ve tecrit tesislerinin denetimi için Savunma Bakan Yardımcısı, Hava Tuğgeneral Digby Webb'in görevlendirildiğini açıkladı.

22 Mayıs'tan düne kadar yeni vakaya rastlanmayan ülkede, 8 Haziran'da mevcut tüm vakaların iyileştiği açıklanmıştı.

Virüs taşıyanların 7 Haziran'da İngiltere'den Yeni Zelanda'ya gelen aynı aileden 30'lu ve 40'lı yaşlarda iki kadın olduğu belirtilmişti.

Yeni Zelanda, Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 salgınının başından itibaren "erken uygula, sıkı uygula" sloganıyla yürüttüğü tecrit ve sosyal mesafe tedbirlerinde kaydettiği başarıyla dikkati çekmişti.

Ülke, 19 Mart'ta tüm sınırlarını kapatarak kendi vatandaşları hariç tüm girişleri durdurmuş, 23 Mart'ta uygulamaya başlanan "3. seviye" karantina tedbirleri kapsamında zorunlu ihtiyaçları karşılamayan tüm işletmeler kapatılmış, yurt içi serbest dolaşım kısıtlanmış ve tüm toplu etkinlikler yasaklanmıştı.

Virüsün toplum içinde yayılmasını önlemek üzere 5 Mart'ta "4. seviye" karantina tedbirleri uygulanmaya başlanmış, vatandaşların birlikte yaşadıkları kişiler haricindekilerle sosyal temasta bulunmaları yasaklanmıştı.

Ülkede, yurt dışından dönenlere 14 günlük zorunlu karantina uygulanıyor, bu sürede 2 kez Kovid-19 testi yapılıyor.

4,8 milyon nüfuslu ada ülkesinde bugüne dek 1506 vaka görülürken, 22 kişi hayatını kaybetti, 1482 kişi de iyileşti.

Yeni Zelanda, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 10:11 Kaynak: AA

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