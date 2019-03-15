Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı

Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı

2 saat önce

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı, System.String[]
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısının faillerinden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Morrison, olayın ilk anlarında resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımın ardından kameraların karşısına geçerek saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

Saldırının ardından yakalanan 4 teröristten birinin Avustralya vatandaşı olduğunu kaydeden Morrison, "Biz bugün burada aşırılık yanlısı, aşırı sağcı bir terörist tarafından yapılan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Avustralya ve Yeni Zelanda sadece müttefik ve partner değil, biz aileyiz ve Yeni Zelandalı kuzenlerimizle aile olarak bugün yastayız, şoktayız, dehşete düştük ve kızgınız. Yeni Zelandalı ve Avustralyalı Müslümanlara dualarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Kent çevresinde el yapımı bomba bulundu

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında yapılan terör saldırısının ardından devam eden operasyonlarda kent çevresindeki bazı araçların altına yerleştirilmiş el yapımı bombaların bulunduğu bildirildi.

Yeni Zelanda Televizyonunun haberine göre saldırının ardından Christchurch kentinde düzenlenen operasyonlarda, arabaların altına yerleştirilmiş el yapımı bombalar güvenlik kuvvetleri tarafından imha edildi.

El yapımı olduğu belirtilen bombaların sayısı açıklanmadı ancak bomba uzmanları tarafından yerleştikleri yerlerden güvenli şekilde çıkartıldığı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:47 Kaynak: AA

Avustralya, Yeni Zelanda, Güncel
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