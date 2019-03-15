Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı - Başbakan Ardern - Wellıngton

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarında 40 kişinin katledildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarında 40 kişinin katledildiğini açıkladı.



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, saldırılarda 40 kişinin katledildiğini duyurdu. Ardern, terör saldırılarından en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.



Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti.



Ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını ifade eden Ardern, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti.

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