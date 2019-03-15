Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı - Başbakan Ardern - Wellıngton

Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı - Başbakan Ardern - Wellıngton

1 saat önce

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarında 40 kişinin katledildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen terör saldırılarında 40 kişinin katledildiğini açıkladı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, düzenlediği basın toplantısında, Christchurch kentinde 2 camiye düzenlenen saldırıların "terör saldırısı" olduğunu vurgulayarak, saldırılarda 40 kişinin katledildiğini duyurdu. Ardern, terör saldırılarından en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Terör saldırılarıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını ifade eden Ardern, saldırganlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu belirtti.

Ülkedeki tehdit seviyesinin düşükten yüksek düzeye çıkarıldığını ifade eden Ardern, saldırıyı düzenleyen teröristlerden hiçbirinin güvenlik birimlerinin takip listesinde olmadığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

Yıldız Ragbi Oyuncusu Cami Saldırısına Gözyaşları İçinde Tepki Gösterdi! AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki 2 Camiye Terör Saldırısı - Başbakan Ardern - Wellıngton
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]