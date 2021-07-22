Yeni Zelanda'daki araştırmaya göre ülkedeki kadın girişimcilerin en büyük engeli cinsiyetçilik - Son Dakika

Yeni Zelanda'da yapılan araştırma, işletmelerini büyütmek isteyen kadın girişimcilerin çeşitli düzeylerde cinsiyetçilikle karşılaştıklarını ortaya koydu.

Auckland Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından ülkedeki 26 kadın girişimciyle görüşülerek hazırlanan araştırmada işlerini büyütmek için yeni yatırımcılar arayan girişimci kadınların karşılaştıkları zorluklar incelendi.

Yeni Zelanda'daki finansman ortamıyla sınırlı tutulan ve kadın girişimcilerin yaşadığı özel deneyimlerin incelenmesi bakımından ilk olan araştırma, iş kadınlarının aynı ortamdaki erkek girişimcilere göre çok daha fazla zorlukla karşılaştıklarını ortaya çıkardı.

Nihai kararlarda erkek ortağın görüşü bekleniyor

Elde edilen verilere göre, yatırım kararlarını erkeklerin alacağı varsayılarak nihai sorular genelde girişimci kadınlara değil, erkek iş ortağı veya eşlerine yöneltiliyor.

Araştırmaya katılan kadın girişimciler, yatırımcıların kendilerine bekar olup olmadıklarını veya çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmediklerini sorduklarını, bunun yanı sıra kıyafet seçimleri hakkında da yorum yaptıklarını bildirdi.

Araştırmayı yürüten Janine Swail, kadın girişimcilerin yatırımcıların karşına çıktıklarında nasıl giyindiklerini, ne söylediklerini ve yatırımcıların önünde nasıl davrandıklarını sürekli düşünmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Cinsiyetçiliğin kadınların sermaye artırmasını engellediğine dair kanıt bulunmasa da kadınların uğraştığı engellerle erkeklerin uğraşmak zorunda olmadığına dikkati çeken Swail, şu anki ortamda var olan zorlukların kadın girişimcilerin işlerini büyütmek için adım atmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Araştırmada yer alan Paula isimli kadın girişimci de "Benim görüşüme göre yatırımcılar, genç bir kadın girişimci gördüklerinde 'Bu ne kadar kararlı olabilir, aile kurmaya karar verir mi? CEO olmak için ne kadar kararlı olur?' diye sorguluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kadın girişimci Deborah da erkeklerin iş yoğunluğunun yanı sıra yapacağı muhtemel seyahatleri de göz önüne alarak çocuk bakımının onlara kalacağı korkusuyla, kendisiyle ilişki kurmaya çekindiklerini dile getirdi.

Toplumda cinsiyetçiliğin var olduğunu ancak kadınların bunu kabul etmek zorunda olmadığını ifade eden Swail, yatırım çevrelerindeki insanlardan bu ön yargıların farkına vararak gerekli adımları atmalarını istedi.