Yeni Zelanda'daki cami katliamlarını Facebook'tan canlı yayınlayan Tarrant suçsuz olduğunu savundu
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Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi öldürdüğü katliamı Facebook'tan canlı yayınlayan Brenton Tarrant mahkemedeki savunmasında "suçsuzum" dedi.
Yeni Zelanda
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:23
'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 51 kişiyi öldürdüğü katliamı Facebook
'tan canlı yayınlayan Brenton Tarrant, hakkındaki terörizm dahil 92 suçlama ile ilgili suçsuz olduğunu söyledi.
Mahkemeye, Auckland kentindeki yüksek güvenlikli Paremoremo hapishanesinden video bağlantısıyla katılan Avustralyalı Tarrant, avukatları aracılığıyla kendisine yöneltilen 51 cinayet, 40 cinayete teşebbüs ve terör eyleminden suçsuz olduğunu iddia etti.
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