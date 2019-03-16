Son Dakika Haberleri: Yeni Zelanda'daki Cami Saldırıları: Avustralya'da 'Saldırıların Nedeni Müslümanların Göçü' Diyen...
BBC

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırıları: Avustralya'da 'Saldırıların Nedeni Müslümanların Göçü' Diyen...

1 saat önce

Avustralya'da bir protestocu, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının nedeninin Müslümanların ülkeye göçü olduğunu söyleyen bağımsız senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırdı.

Yeni Zelanda'daki Cami Saldırıları: Avustralya'da 'Saldırıların Nedeni Müslümanların Göçü' Diyen..., System.String[]
Avustralya'da bir protestocu, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarılarının nedeninin Müslümanların ülkeye göçü olduğunu söyleyen bağımsız senatör Fraser Anning'in kafasında yumurta kırdı.

Fraser Anning, gazetecilere konuştuğu sırada kafasında yumurta kıran protestocuya tokat attı.

Anning'in destekçilerinin 17 yaşındaki protestocuyu yere yatırdıkları görüldü.

Ona hakaret edenlerden birinin protestocuya küfretteği de duyuldu.

Protestocu önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı.

İmza kampanyası başlatıldı: 'Senatörlükten alınsın' Avustralya'da, Fraser Anning'in senatörlükten alınmasına yönelik imza kampanyasına şimdiden 225 binden fazla kişi katıldı.

Senatör Fraser Anning Cuma günü yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda'daki terör saldırısının nedeninin Müslümanların giderek artan varlığından duyulan korku" olduğunu iddia etmişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Anning'in sözleriyle ilgili olarak "tiksindirici" demişti.

Scott Morrison Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, ülkenin hiçbir yerinde yer yok" demişti.

https://twitter.com/ScottMorrisonMP/status/1106468588183916544

Morrison ayrıca ülkedeki tüm partilere Anning'i kınamaları çağrısı yapmıştı.




2017'den beri senatör olan Anning geçen yıl Avustralya'da, referandum yapılmasını ve Avrupa kökenli olmayan kişilerin ülkeye girişlerinin yasaklanmasının oylanmasını önermişti.

Anning, Müslümanların Avustralya'ya en zor entegre olan toplum olduklarını iddia etmişti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:44 

Yeni Zelanda, Avustralya, Dünya
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